Casal morre após capotamento na rodovia Amaral Peixoto, em Rio das Ostras (RJ) Motorista perdeu controle ao desviar de pedestre; veículo ficou preso no guarda-corpo da ciclovia Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/03/2025 - 19h01 (Atualizado em 24/03/2025 - 19h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal morreu após um grave acidente na Rodovia Amaral Peixoto, em Rio das Ostras (RJ), na madrugada deste domingo (23). O incidente ocorreu após o motorista perder o controle do carro ao tentar desviar de um pedestre que atravessava correndo, causando o capotamento do veículo.

O carro ficou preso no guarda-corpo da ciclovia, próximo à ponte estaiada. A mulher que estava no banco do passageiro morreu no local, enquanto o condutor não resistiu aos ferimentos após ser socorrido.