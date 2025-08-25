Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Centenas de pessoas participaram do primeiro Bora de Bike em Macaé (RJ)

O evento, organizado pela Record Interior RJ e a prefeitura local, destacou a importância do trânsito seguro e incentivou a prática esportiva

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Em Macaé (RJ), a primeira edição do Bora de Bike atraiu cerca de mil participantes, promovendo um passeio ciclístico pela cidade. O evento, organizado pela Record Interior RJ e a prefeitura local, destacou a importância do trânsito seguro e incentivou a prática esportiva. Famílias e colecionadores de bicicletas antigas participaram, apreciando pontos turísticos e reforçando a união comunitária.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.