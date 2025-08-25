Centenas de pessoas participaram do primeiro Bora de Bike em Macaé (RJ)
Em Macaé (RJ), a primeira edição do Bora de Bike atraiu cerca de mil participantes, promovendo um passeio ciclístico pela cidade. O evento, organizado pela Record Interior RJ e a prefeitura local, destacou a importância do trânsito seguro e incentivou a prática esportiva. Famílias e colecionadores de bicicletas antigas participaram, apreciando pontos turísticos e reforçando a união comunitária.