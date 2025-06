Ciclista de 60 anos lidera campeonato estadual e mira competição nacional Com uma paixão que começou em 1978, ele se prepara para uma competição nacional em Minas Gerais, onde defenderá seu título Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/06/2025 - 18h34 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h34 ) twitter

Sabino, um ciclista de 60 anos, destaca-se como líder do campeonato estadual de ciclismo no Rio de Janeiro. Com uma paixão que começou em 1978, ele se prepara para uma competição nacional em Minas Gerais, onde defenderá seu título. Conhecido por sua disciplina e constância, Sabino é um exemplo de dedicação e superação, inspirando não apenas como atleta, mas também como pai de família.