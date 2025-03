Comerciante é baleada em loja em Rio das Ostras (RJ) Homem disfarçado de motoboy atirou à queima-roupa; polícia investiga motivação do crime Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 18h31 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia civil de Rio das Ostras (RJ) investiga uma tentativa de homicídio contra uma comerciante de 56 anos, baleada em sua loja. Câmeras de segurança capturaram o momento em que um homem, disfarçado de motoboy, atirou à queima-roupa na vítima, que foi socorrida por vizinhos e permanece internada.

O crime chocou a comunidade local, conhecida por sua tranquilidade, e levantou preocupações sobre a segurança no bairro Jardim Campomar. As autoridades analisam imagens e depoimentos para identificar o suspeito e entender a motivação do crime.

A prefeitura anunciou medidas para limpar áreas públicas e privadas, visando aumentar a segurança.