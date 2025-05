Comerciantes da Praia do Farol reclamam da falta de incentivo ao turismo por parte da prefeitura Eles pedem um planejamento estratégico de turismo que inclua eventos de pequeno porte para atrair visitantes durante todo o ano Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 16h38 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h38 ) twitter

A Praia do Farol de São Tomé (RJ) enfrenta desafios econômicos significativos fora da alta temporada, com comerciantes e moradores expressando preocupações sobre a falta de eventos e infraestrutura. A ausência de turistas durante os feriados prolongados resulta em prejuízos para o comércio local. Apesar de esforços para comunicar as necessidades à prefeitura, a resposta tem sido limitada. Os comerciantes querem por um planejamento estratégico de turismo que inclua eventos de pequeno porte para atrair visitantes durante todo o ano. A prefeitura de Campos afirma que há expectativas de eventos futuros, mas a comunidade aguarda ações concretas para revitalizar a economia local.