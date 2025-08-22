Conscientização da população sobre doação de órgãos ajuda na realização de transplantes Atualmente, 78 mil pacientes aguardam transplantes, com rins e córneas sendo os mais necessários Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h24 ) twitter

A conscientização sobre a doação de órgãos cresce no Brasil, com recorde de mais de 30 mil transplantes em 2024. A taxa de negativa familiar no Rio caiu 15% nos últimos 5 anos, refletindo maior valorização do gesto. Larissa, doadora de sangue e medula, destaca a importância de ajudar o próximo. O NF Transplantes, programa da Secretaria de Saúde, promove a educação sobre doação. Atualmente, 78 mil pacientes aguardam transplantes, com rins e córneas sendo os mais necessários.