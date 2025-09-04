Corpo de mulher é encontrado dentro de geladeira em Rio das Ostras (RJ)
A polícia investiga o caso como feminicídio, com o namorado da vítima como principal suspeito
O corpo de Taíssa, uma jovem de 22 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira em sua casa em Rio das Ostras (RJ). A polícia investiga o caso como feminicídio, com o namorado da vítima como principal suspeito, atualmente foragido. A família, chocada, relata que Taíssa estava desaparecida desde domingo (31). O padrasto encontrou o corpo após sentir um forte odor na residência. A polícia busca mais informações para esclarecer o crime brutal.