Corpo de mulher é encontrado dentro de geladeira em Rio das Ostras (RJ)

A polícia investiga o caso como feminicídio, com o namorado da vítima como principal suspeito

Balanço Geral Interior RJ

O corpo de Taíssa, uma jovem de 22 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira em sua casa em Rio das Ostras (RJ). A polícia investiga o caso como feminicídio, com o namorado da vítima como principal suspeito, atualmente foragido. A família, chocada, relata que Taíssa estava desaparecida desde domingo (31). O padrasto encontrou o corpo após sentir um forte odor na residência. A polícia busca mais informações para esclarecer o crime brutal.

