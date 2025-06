Corpo é encontrado carbonizado no porta-malas de um carro em Campos (RJ) A Polícia Militar identificou que o veículo pertencia a um homem com histórico de tráfico de drogas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/06/2025 - 17h44 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h44 ) twitter

Um corpo carbonizado foi encontrado no porta-malas de um carro em chamas na estrada de Campo Novo, em Campos dos Goytacazes (RJ). A Polícia Militar identificou que o veículo pertencia a um homem com histórico de tráfico de drogas. Três homens encapuzados teriam invadido a casa da vítima, que servia como depósito de drogas, e a colocado no carro. A residência foi encontrada revirada, com janelas quebradas e munições apreendidas.