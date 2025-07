Crime em Itaperuna (RJ) acende alerta sobre atos infracionais cometidos por adolescentes Especialista discute a influência de fatores genéticos e ambientais no comportamento psicopático dos jovens Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/07/2025 - 20h51 (Atualizado em 02/07/2025 - 20h51 ) twitter

O caso chocante do assassinato de uma família em Itaperuna (RJ), envolvendo adolescentes, continua a gerar discussões. A Polícia Civil do Mato Grosso transferiu uma jovem de 15 anos, apontada como incentivadora do crime, para Cuiabá. A psicanalista Andrea Vermont discute a influência de fatores genéticos e ambientais no comportamento psicopático dos jovens envolvidos.