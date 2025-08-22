Crimes ambientais: Cabo Frio (RJ) realiza mais de 200 ações de fiscalização As operações também conscientizam a população sobre a preservação do ecossistema Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de Cabo Frio (RJ) realizou mais de 200 ações de fiscalização ambiental este ano, visando combater crimes como extração ilegal de areia e construções irregulares. Com apoio da Guarda Civil e da Polícia Ambiental, as operações também conscientizam a população sobre a preservação do ecossistema. A cidade planeja uma nova unidade de apoio ambiental em Tamoios, reforçando a segurança e a fiscalização na região.