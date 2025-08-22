Crimes ambientais: Cabo Frio (RJ) realiza mais de 200 ações de fiscalização
As operações também conscientizam a população sobre a preservação do ecossistema
A prefeitura de Cabo Frio (RJ) realizou mais de 200 ações de fiscalização ambiental este ano, visando combater crimes como extração ilegal de areia e construções irregulares. Com apoio da Guarda Civil e da Polícia Ambiental, as operações também conscientizam a população sobre a preservação do ecossistema. A cidade planeja uma nova unidade de apoio ambiental em Tamoios, reforçando a segurança e a fiscalização na região.