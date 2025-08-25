Duas pessoas morrem em acidente na RJ-140
O incidente ocorreu no bairro do Foguete, envolvendo Diovana Passos e um jovem de 25 anos, que faleceram no local
Um grave acidente na RJ-140, conhecida como Rodovia da Morte, resultou em duas mortes após colisão entre carro e motocicleta. O incidente ocorreu no bairro do Foguete, envolvendo Diovana Passos e um jovem de 25 anos, que faleceram no local. Outro acidente ocorreu durante a perícia, quando uma motorista embriagada furou o bloqueio e colidiu novamente, sendo presa em seguida.