Duas pessoas morrem em acidente na RJ-140 O incidente ocorreu no bairro do Foguete, envolvendo Diovana Passos e um jovem de 25 anos, que faleceram no local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/08/2025 - 16h33 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h33 )

Um grave acidente na RJ-140, conhecida como Rodovia da Morte, resultou em duas mortes após colisão entre carro e motocicleta. O incidente ocorreu no bairro do Foguete, envolvendo Diovana Passos e um jovem de 25 anos, que faleceram no local. Outro acidente ocorreu durante a perícia, quando uma motorista embriagada furou o bloqueio e colidiu novamente, sendo presa em seguida.