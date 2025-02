Em 2024, roubo de motos aumentou no interior do Rio de Janeiro Dados foram levantados pelo ISPE Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/02/2025 - 10h43 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h43 ) twitter

Um levantamento do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro aponta que o roubo de motos aumentou no interior do estado. Confira o número de ocorrências por região:

Baixada Litorânea: 642

Norte Fluminense: 311

Região Serrana: 139

Noroeste Fluminense: 75

Campos: 128

Entre os cuidados recomendados, destacam-se adquirir uma trava de segurança, estacionar em locais privados ou com câmeras de vigilância, além de não deixar a chave da moto na ignição.