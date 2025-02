Empresária é agredida durante tentativa de roubo em Campos dos Goytacazes (RJ) Vítima reagiu e conseguiu impedir que o veículo fosse levado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último sábado (01), uma mulher foi abordada por dois suspeitos que tentaram roubar sua caminhonete. Ela se negou a dar a chave do veículo e foi jogada no chão, sacudida várias vezes. Os homens desistiram do roubo do veículo, mas conseguiram levar a bolsa e a pulseira da empresária.

O caso foi registrado na delegacia de Campos e imagens das câmeras serão usadas para investigação.