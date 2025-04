Empresários têm baixas expectativas para o feriado do trabalhador em Arraial do Cabo (RJ) Eles apontam que o tempo nublado e a data de pagamento dos salários podem afastar visitantes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/04/2025 - 16h14 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Arraial do Cabo (RJ) enfrenta expectativas baixas para o movimento turístico no feriado do Dia do Trabalhador. Empresários locais apontam que o tempo nublado e a data de pagamento dos salários podem afastar visitantes.

Após um feriado prolongado com alta movimentação, a cidade agora se prepara para um período de baixa temporada. Apesar disso, a movimentação nas rodovias da região, como a RJ-124, deve ser intensa.

A baixa temporada traz desafios para a rede hoteleira, que busca atrair hóspedes com promoções.

Arraial do Cabo, conhecida como a Capital do Sol, oferece preços atraentes e praias mais vazias, sendo uma boa opção para quem busca tranquilidade.