Enfermeiros de São Pedro da Aldeia (RJ) exigem atualização salarial
O plano de cargos e salários, não revisado há 20 anos, foi enviado à Câmara sem reajuste
Profissionais de enfermagem de São Pedro da Aldeia (RJ) pressionam a prefeitura pela atualização do piso salarial nacional. O plano de cargos e salários, não revisado há 20 anos, foi enviado à Câmara sem reajuste. Enfermeiros recebem R$ 2.000, mas o piso nacional é R$ 4.750. A Câmara analisa o projeto com urgência, mas busca ajustes para evitar prejuízos aos servidores. A categoria mantém diálogo para garantir seus direitos.