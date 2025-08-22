Enfermeiros de São Pedro da Aldeia (RJ) exigem atualização salarial O plano de cargos e salários, não revisado há 20 anos, foi enviado à Câmara sem reajuste Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/08/2025 - 15h21 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h21 ) twitter

Profissionais de enfermagem de São Pedro da Aldeia (RJ) pressionam a prefeitura pela atualização do piso salarial nacional. O plano de cargos e salários, não revisado há 20 anos, foi enviado à Câmara sem reajuste. Enfermeiros recebem R$ 2.000, mas o piso nacional é R$ 4.750. A Câmara analisa o projeto com urgência, mas busca ajustes para evitar prejuízos aos servidores. A categoria mantém diálogo para garantir seus direitos.