Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Estudantes se preparam para o desfile de 7 de setembro em Campos (RJ)

O evento reforça tradições locais e celebra a independência do Brasil

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Estudantes de Campos dos Goytacazes (RJ) se preparam para o desfile de 7 de setembro, destacando a importância das bandas de fanfarra. A prática musical promove integração, disciplina e cidadania. Jovens como Emily e Lavínia veem na música um caminho de expressão e futuro profissional. O evento reforça tradições locais e celebra a independência do Brasil, unindo escolas e comunidade em torno da música e do civismo.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.