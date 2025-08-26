Estudantes se preparam para o desfile de 7 de setembro em Campos (RJ)
O evento reforça tradições locais e celebra a independência do Brasil
Estudantes de Campos dos Goytacazes (RJ) se preparam para o desfile de 7 de setembro, destacando a importância das bandas de fanfarra. A prática musical promove integração, disciplina e cidadania. Jovens como Emily e Lavínia veem na música um caminho de expressão e futuro profissional. O evento reforça tradições locais e celebra a independência do Brasil, unindo escolas e comunidade em torno da música e do civismo.