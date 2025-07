Expo Macaé 2025 encanta com tecnologia e entretenimento para todos os públicos A festa, que celebra os 212 anos de Macaé, inclui shows musicais e o popular Robozão, prometendo diversão para toda a família Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 18h31 (Atualizado em 29/07/2025 - 18h31 ) twitter

A Expo Macaé se destaca com atrações tecnológicas e inclusivas, como o espaço de ciência e tecnologia, que oferece atividades para crianças e jovens, incluindo um planetário móvel e jogos interativos. O evento também conta com acessibilidade para cadeirantes e um espaço dedicado a crianças com autismo. A festa, que celebra os 212 anos de Macaé, inclui shows musicais e o popular Robozão, prometendo diversão para toda a família.