Família tenta na justiça tratamento para filhos com Distrofia de Duchenne O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar e uma vacina cara chamada Elevidys, que custa R$ 18 milhões Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h37 )

Em Bom Jesus do Itabapoana, no estado do Rio, uma família enfrenta o desafio de tratar a Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença rara e hereditária que afeta dois irmãos, Daniel e Lucas. A condição causa fraqueza e degeneração muscular progressiva. O tratamento envolve uma equipe multidisciplinar e uma vacina cara, chamada Elevidys, que custa R$ 18 milhões. A descoberta precoce da doença é crucial, e a família já recorreu à justiça para obter apoio financeiro para o tratamento.