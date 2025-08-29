Festival de Petiscos: evento tradicional movimenta economia e turismo de Campos (RJ) Com um espaço maior na área da marinha, o evento contará com 15 estabelecimentos oferecendo pratos à base de frutos do mar e música ao vivo Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h51 ) twitter

A 13ª edição do Festival de Petiscos da Praia do Farol de São Tomé promete movimentar os dois primeiros finais de semana de setembro, atraindo turistas e aquecendo a economia local. Com um espaço maior na área da marinha, o evento contará com 15 estabelecimentos oferecendo pratos à base de frutos do mar e música ao vivo. A expectativa é de recorde de público e vendas, com uma movimentação financeira estimada em R$ 2 milhões.