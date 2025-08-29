Festival de Petiscos: evento tradicional movimenta economia e turismo de Campos (RJ)
Com um espaço maior na área da marinha, o evento contará com 15 estabelecimentos oferecendo pratos à base de frutos do mar e música ao vivo
A 13ª edição do Festival de Petiscos da Praia do Farol de São Tomé promete movimentar os dois primeiros finais de semana de setembro, atraindo turistas e aquecendo a economia local. Com um espaço maior na área da marinha, o evento contará com 15 estabelecimentos oferecendo pratos à base de frutos do mar e música ao vivo. A expectativa é de recorde de público e vendas, com uma movimentação financeira estimada em R$ 2 milhões.