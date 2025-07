Governo inaugura espaço de lazer na área de proteção ambiental Mata do Posto A obra, financiada com mais de R$ 4 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, visa atrair visitantes e preservar a biodiversidade local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/07/2025 - 18h07 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h07 ) twitter

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, inaugurou uma nova área de lazer na APA (Área de Proteção Ambiental) Mata do Posto, em Cordeiro (RJ). A obra, financiada com mais de R$ 4 milhões do Fundo Estadual de Conservação Ambiental, visa atrair visitantes e preservar a biodiversidade local. Além disso, foi assinado um termo para obras de contenção e drenagem no bairro Manancial, com investimento de R$ 3,6 milhões, para aumentar a segurança contra chuvas fortes.