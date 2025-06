Homem morre e mulheres ficam feridas em acidente na avenida Artur Bernardes O veículo colidiu com um poste, causando um forte impacto que acordou moradores Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h11 ) twitter

Um grave acidente na Avenida Artur Bernardes, em Campos (RJ), resultou na morte de um jovem de 20 anos e deixou duas mulheres feridas. O veículo colidiu com um poste, causando um forte impacto que acordou moradores. A concessionária trabalhou para restabelecer a energia no local. Moradores pedem por redutores de velocidade devido à alta velocidade dos veículos na via.