Homem procurado por homicídio é preso na Baixada Litorânea (RJ) Polícia localizou criminoso após investigações e intenso trabalho de rastreamento no Bairro Âncora Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/02/2025 - 14h34 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h34 )

Um homem procurado desde o ano passado por um homicídio na Praia de Grussaí, em São João da Barra, foi preso na Baixada Litorânea do Rio de Janeiro. Apontado como autor do crime, ele estava escondido em uma casa na Travessa das Papoulas, no Bairro Âncora.

A captura foi resultado de um intenso trabalho investigativo da polícia. O delegado Sérgio Elias comentou detalhes da operação na reportagem.