Imprudência no trânsito de Campos dos Goytacazes (RJ) aumenta número de acidentes
Um recente incidente na Avenida 28 de Março foi destaque e envolveu um carro e uma motocicleta
Em Campos dos Goytacazes (RJ), a imprudência e o desrespeito à sinalização são as principais causas de acidentes de trânsito. Um recente incidente na Avenida 28 de Março envolveu um carro e uma motocicleta, resultando em ferimentos leves para uma ciclista e uma criança. Dados apontam que 95% dos acidentes são causados por imprudência, destacando a necessidade de maior atenção às regras de trânsito.