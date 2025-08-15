Imprudência no trânsito de Campos dos Goytacazes (RJ) aumenta número de acidentes Um recente incidente na Avenida 28 de Março foi destaque e envolveu um carro e uma motocicleta Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h04 ) twitter

Em Campos dos Goytacazes (RJ), a imprudência e o desrespeito à sinalização são as principais causas de acidentes de trânsito. Um recente incidente na Avenida 28 de Março envolveu um carro e uma motocicleta, resultando em ferimentos leves para uma ciclista e uma criança. Dados apontam que 95% dos acidentes são causados por imprudência, destacando a necessidade de maior atenção às regras de trânsito.