Incêndio atinge apartamento e idoso é levado ao hospital, em Cabo Frio (RJ) Fogo começou pela manhã, no Bairro Braga, e mobilizou cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h33 )

Um apartamento no terceiro andar de um prédio no Bairro Braga, em Cabo Frio (RJ), pegou fogo na manhã de terça-feira (04). O incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que levaram cerca de duas horas para conter as chamas, utilizando cinco viaturas.

Três pessoas ficaram levemente feridas e um idoso precisou ser encaminhado ao hospital para atendimento.