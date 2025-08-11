Incêndio destrói casa em área de vegetação de Cabo Frio (RJ)
Em Cabo Frio (RJ), uma residência no bairro Jardim Esperança foi completamente destruída por um incêndio na noite de domingo (10). O fogo começou por volta das 19h40, na rua Redentor, no sub bairro Monte Alegre. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas rapidamente. A Defesa Civil ainda não foi chamada para avaliar a estrutura do imóvel. Enquanto isso, a família afetada luta para reconstruir seus bens e recomeçar.