Incêndio em casa de Cabo Frio (RJ) resulta na morte de homem de 58 anos O Corpo de Bombeiros levou cerca de duas horas para controlar as chamas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/07/2025 - 15h27 (Atualizado em 08/07/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Cabo Frio (RJ), um incêndio no bairro da Ogiva na madrugada desta terça-feira (8) resultou na morte de Adão Barroso Costa, de 58 anos. O Corpo de Bombeiros levou cerca de duas horas para controlar as chamas. Segundo a perícia, o incêndio pode ter sido causado por uma guimba de cigarro, já que a vítima tinha o hábito de fumar. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal e o sepultamento ocorreu no cemitério Jardim Esperança.