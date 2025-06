Interdição da Estrada do Carvão após acidente com caminhão causa transtornos ao trânsito Via ficou bloqueada nos dois sentidos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/06/2025 - 15h05 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um caminhão carregado com cilindros de gás natural veicular tombou na Estrada do Carvão, em Campos (RJ), bloqueando a via nos dois sentidos. O motorista sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Ferreira Machado. O acidente gerou congestionamento e indignação entre moradores, que reclamam do aumento de caminhões na região.