Interdição de barcos-bar nas praias de Búzios (RJ) deixam trabalhadores indignados A decisão judicial exige a remoção das estruturas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h39 )

Trabalhadores das praias de João Fernandes e João Fernandinho, em Búzios (RJ), protestaram contra a interdição de 13 barcos bar, afetando mais de 100 famílias. A decisão judicial exige a remoção das estruturas, gerando incertezas sobre o futuro profissional dos envolvidos. Sem prazo de retorno, os manifestantes buscam apoio do poder público para reverter a situação e garantir a continuidade de suas atividades turísticas.