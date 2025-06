Jaguatirica é devolvida ao habitat natural, após passar por reabilitação O animal, encontrado com ferimentos graves, passou por três cirurgias e diversos exames Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h38 ) twitter

Uma jaguatirica resgatada em Trajano de Moraes (RJ) foi reabilitada e devolvida à natureza, após tratamento no Instituto BW. O animal, encontrado com ferimentos graves, passou por três cirurgias e diversos exames. A soltura contou com a colaboração de várias entidades, destacando a importância da preservação da fauna. A localização exata não foi divulgada para proteger a espécie.