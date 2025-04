Júri popular de acusado por morte de trapezista argentina em Búzios (RJ) começa a ser realizado Carlos José França responde por homicídio de Florencia Aranguren em dezembro de 2023; testemunhas e policiais civis prestam depoimentos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/04/2025 - 18h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h00 ) twitter

Iniciou-se nesta quarta-feira (09) o júri popular de Carlos José França, acusado pelo homicídio da trapezista argentina Florencia Aranguren ocorrido em dezembro de 2023 em Armação dos Búzios (RJ).

O julgamento conta com depoimentos de policiais civis e testemunhas, incluindo Rogério Silva, que teve contato com o acusado após o crime. O Ministério Público, a defesa e o assistente de acusação acompanham o processo, que pode se estender até a noite.

Durante a sessão, foram apresentados detalhes do crime, como a cena onde o corpo foi encontrado e o comportamento do cachorro da vítima, enquanto o acusado permanecia cabisbaixo no banco dos réus.