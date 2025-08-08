‘Ladrão da bicicleta’ é preso em São Pedro da Aldeia (RJ) Ele atacava principalmente mulheres e idosos, roubando cordões, celulares e anéis Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 15h44 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h44 ) twitter

Um homem conhecido como o ladrão da bicicleta foi preso em São Pedro da Aldeia (RJ), acusado de realizar diversos assaltos em Araruama (RJ). Ele atacava principalmente mulheres e idosos, roubando cordões, celulares e anéis, e agia de forma agressiva se as vítimas resistissem. A prisão foi efetuada por policiais civis da delegacia de Araruama, trazendo alívio aos moradores da região.