‘Ladrão da bicicleta’ é preso em São Pedro da Aldeia (RJ)
Ele atacava principalmente mulheres e idosos, roubando cordões, celulares e anéis
Um homem conhecido como o ladrão da bicicleta foi preso em São Pedro da Aldeia (RJ), acusado de realizar diversos assaltos em Araruama (RJ). Ele atacava principalmente mulheres e idosos, roubando cordões, celulares e anéis, e agia de forma agressiva se as vítimas resistissem. A prisão foi efetuada por policiais civis da delegacia de Araruama, trazendo alívio aos moradores da região.