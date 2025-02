Mais de 2 mil roubos foram registrados nas cidades do interior do RJ, em 2024 Dados foram apontados pela Segurança Pública do estado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Levantamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostra que, em 2024, foram registrados 2.116 roubos nas regiões Norte, Noroeste, Baixada Litorânea e Serrana.

Foram cinco roubos por dia nessas regiões ao longo do ano. A Baixada Litorânea lidera o ranking com 1.157, seguida pela Região Norte com 812, Região Serrana com 90 e Noroeste com 57.