Menina de 6 anos é diagnosticada com caso raro de arritmia cardíaca Após tratamento intensivo, incluindo ablação, Lorena surpreendeu médicos ao recuperar-se e retomar uma vida normal Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 16h21 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h21 )

Lorena, uma menina de 6 anos de Itaperuna (RJ), superou uma rara arritmia cardíaca após 66 dias de internação. Diagnosticada com taquicardia de coumel, enfrentou paradas cardíacas e infecção generalizada. Após tratamento intensivo, incluindo ablação, Lorena surpreendeu médicos ao recuperar-se e retomar uma vida normal, mostrando força e resiliência. Hoje, ela continua evoluindo com apoio fonoaudiológico e neuropedagógico.