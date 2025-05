Moradores aproveitam a primeira edição do ‘Domingo em Família’ Quem participou do evento pôde aproveitar um domingo de lazer com atividades, música e feira Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/05/2025 - 17h15 (Atualizado em 26/05/2025 - 17h15 ) twitter

Na primeira edição do ‘Domingo em Família’, moradores do bairro Parque Tamandaré, em Campos (RJ), tiveram um domingo de lazer com atividades, música e feira. Quem foi a passeio elogiou a oportunidade familiar, e os artesãos falaram sobre a importância comunitária do evento quinzenal, que também oferece adoção e vacinação.