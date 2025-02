Moradores da Avenida Oceânica pedem solução definitiva para conter a erosão Desde 2019, as ações implementadas em Rio das Ostras (RJ) foram apenas paliativas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 19/02/2025 - 10h49 (Atualizado em 19/02/2025 - 10h49 ) twitter

Uma forte ressaca na Avenida Oceânica atingiu o solo da região, causando uma erosão que comprometeu as condições de tráfego da via, ao lado da Praia do Abricó.

Desde o ocorrido em 2019, algumas medidas foram tomadas, como a inserção de manilhas e o aterro de um único trecho. Mas a solução foi apenas parcial.

Em resposta, a Prefeitura de Rio das Ostras informa que a erosão é um processo natural e que a atual gestão fará um estudo sobre a viabilidade de formas para mitigar os efeitos desse fenômeno.