Moradores da Tapera denunciam problemas de infraestrutura no bairro Em protesto, foi colocado pedras nas ruas para reduzir a poeira levantada por veículos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h39 )

Os moradores do bairro Tapera, em Campos (RJ) próximo à BR-101, enfrentam problemas de infraestrutura, como poeira e falta de saneamento, que afetam a saúde e o bem-estar da comunidade. Em protesto, colocaram pedras nas ruas para reduzir a poeira levantada por veículos. O secretário de obras, Fábio Ribeiro, promete retomada das obras e melhorias, incluindo drenagem e pavimentação, após atrasos devido a questões financeiras.