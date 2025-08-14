Moradores da Tapera denunciam problemas de infraestrutura no bairro
Em protesto, foi colocado pedras nas ruas para reduzir a poeira levantada por veículos
Os moradores do bairro Tapera, em Campos (RJ) próximo à BR-101, enfrentam problemas de infraestrutura, como poeira e falta de saneamento, que afetam a saúde e o bem-estar da comunidade. Em protesto, colocaram pedras nas ruas para reduzir a poeira levantada por veículos. O secretário de obras, Fábio Ribeiro, promete retomada das obras e melhorias, incluindo drenagem e pavimentação, após atrasos devido a questões financeiras.