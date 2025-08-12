Moradores de bairro em Arraial do Cabo (RJ) protestam contra a demolição de 800 casas Até o momento, não houve diálogo com autoridades locais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/08/2025 - 15h51 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h51 ) twitter

Moradores do bairro Sabiá, em Arraial do Cabo (RJ), protestam em frente à prefeitura contra a demolição de suas casas, ameaçadas por decisão judicial. Cerca de 800 famílias alegam que a área é de preservação ambiental, mas pagam impostos regularmente. Até o momento, não houve diálogo com autoridades locais, e a prefeitura ainda não se manifestou sobre a situação.