Moradores de Campos (RJ) exigem ponte de concreto em meio a promessas não cumpridas A atual ponte de madeira, construída após uma enxurrada, não oferece segurança, resultando em acidentes frequentes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/04/2025 - 19h45 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h45 )

Os moradores de Balança do Jair, em Campos (RJ), enfrentam dificuldades devido à falta de uma ponte de concreto, prometida há anos pelas autoridades locais.

A atual ponte de madeira, construída após uma enxurrada, não oferece segurança, resultando em acidentes frequentes.

Apesar das promessas da prefeitura de Campos de construir pontes de concreto, incluindo a de Balança do Jair, as obras não foram iniciadas devido a entraves burocráticos com o INEA (Instituto Estadual do Ambiente).

A população, cansada de promessas não cumpridas, continua a reivindicar uma solução definitiva, enquanto enfrenta as dificuldades diárias causadas pela infraestrutura precária.