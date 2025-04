Moradores do bairro Nova Califórnia, em Cabo Frio, cobram ações do poder público no local São muitos anos sem melhorias e os próprios locais estão realizando os serviços

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/04/2025 - 09h51 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share