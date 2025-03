Moradores do Parque Aeroporto, em Macaé, protestam pela falta de energia O problema é recorrente na região Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/03/2025 - 20h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 20h06 ) twitter

Em Macaé, moradores do parque aeroporto realizaram uma manifestação por causa de problemas no fornecimento de energia elétrica no bairro. Um problema recorrente na região.