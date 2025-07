Motociclista fica gravemente ferido após colidir com poste em São Pedro da Aldeia (RJ) As câmeras de segurança capturaram o momento impressionante Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 14h45 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h45 ) twitter

Um grave acidente envolvendo um motociclista de 20 anos ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto, em São Pedro da Aldeia (RJ). O jovem perdeu o controle da moto e colidiu com um poste, sendo projetado para o outro lado da pista. As câmeras de segurança capturaram o momento impressionante. Ele foi socorrido com ferimentos graves e levado ao hospital. O estado de saúde atual não foi divulgado.