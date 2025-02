Movimento garante apoio de vereadores para revisar recuperação do Praião, em São João (RJ) Grupo alega que plano para recomposição da restinga está desatualizado e precisa de revisão Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h58 ) twitter

Mais um capítulo da polêmica sobre a recuperação de áreas degradadas do Praião, no distrito de Barra de São João (RJ), está em pauta. Integrantes do movimento “Salve os Coqueiros” se reuniram na prefeitura com vereadores da Baixada Litorânea do Rio e conseguiram apoio dos parlamentares.

A porta-voz do movimento, a advogada Alessandra Medeiros, afirma que o plano de recuperação, que determina a recomposição da área de restinga, está desatualizado e precisa se adequar ao cenário atual do Praião, em Casimiro de Abreu.