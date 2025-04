Obras na Rua Samuel Agenor causam trânsito intenso em Cabo Frio (RJ) Interdição temporária na Avenida Henrique Terra e desvios nas ruas Copacabana e Zé Pretinho afetam fluxo de veículos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/04/2025 - 17h54 (Atualizado em 09/04/2025 - 17h54 ) twitter

As obras de reparo na Rua Samuel Agenor, no bairro Ville Blush em Cabo Frio (RJ), estão causando congestionamentos no trânsito da cidade, principalmente na Ponte Márcio Corrêa. A Avenida Henrique Terra sofreu interdição temporária, mas já foi liberada.

Durante os trabalhos, o tráfego foi redirecionado pelas ruas Copacabana e Zé Pretinho, com agentes da Guarda Civil orientando os motoristas.

A Secretaria de Mobilidade Urbana implementou alterações semafóricas e o sistema SIG PARE para melhorar o fluxo e continua monitorando a situação para reduzir os impactos no tráfego.