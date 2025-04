Ônibus coletivos de Conceição de Macabu (RJ) estão em péssimas condições De acordo com passageiros, os veículos apresentam defeitos em elevadores para cadeirantes e sofrem com a superlotação, especialmente em dias de chuva Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/04/2025 - 10h56 (Atualizado em 09/04/2025 - 10h56 ) twitter

Os usuários do transporte público da cidade de Conceição de Macabu (RJ) têm enfrentado dificuldades significativas, desde problemas no embarque e desembarque até falhas frequentes nos veículos da Transportadora Macabu.

De acordo com passageiros, as condições dos ônibus são precárias, com defeitos em elevadores para cadeirantes e superlotação, especialmente em dias de chuva.

Em nota, o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro-RJ) informou que está investigando as reclamações dos passageiros e enviou uma equipe para fiscalizar os veículos.