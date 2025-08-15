Logo R7.com
Operação fecha mais de 120 ferros-velhos ilegais em todo o estado do Rio de Janeiro

Esses locais, que deveriam reciclar materiais como alumínio e cobre, tornaram-se focos de atividades criminosas devido à falta de fiscalização

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Uma operação no Rio de Janeiro fechou 124 ferros-velhos ilegais em 60 ações, visando combater crimes como furtos, roubos e receptação. Esses locais, que deveriam reciclar materiais como alumínio e cobre, tornaram-se focos de atividades criminosas devido à falta de fiscalização. Além de crimes penais, há riscos tributários e ambientais, como a contaminação do solo por lubrificantes.

