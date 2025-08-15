Operação fecha mais de 120 ferros-velhos ilegais em todo o estado do Rio de Janeiro Esses locais, que deveriam reciclar materiais como alumínio e cobre, tornaram-se focos de atividades criminosas devido à falta de fiscalização Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h03 ) twitter

Uma operação no Rio de Janeiro fechou 124 ferros-velhos ilegais em 60 ações, visando combater crimes como furtos, roubos e receptação. Esses locais, que deveriam reciclar materiais como alumínio e cobre, tornaram-se focos de atividades criminosas devido à falta de fiscalização. Além de crimes penais, há riscos tributários e ambientais, como a contaminação do solo por lubrificantes.