Operação no RJ aplica mais de meio bilhão em multas a transportadores de cargas Ação combate crimes fiscais nas rodovias do estado e fiscaliza irregularidades no transporte de mercadorias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/01/2025 - 11h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 11h08 )

A “Operação Foco Divisas” já resultou em mais de meio bilhão de reais em multas a transportadores de cargas no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo combater crimes fiscais nas rodovias do estado, fiscalizando irregularidades no transporte de mercadorias. Para isso, os agentes precisam estar atentos a todas as movimentações de veículos, garantindo o cumprimento da legislação.