Operação ‘Sucata Legal’ intensifica fiscalização em ferros-velhos de Macaé (RJ)

As forças de segurança de Macaé (RJ) realizam mais uma etapa da operação Sucata Legal, visando coibir o crime de receptação em ferros-velhos. A ação conjunta das polícias Militar e Civil, além da guarda municipal, fiscaliza estabelecimentos para verificar licenças ambientais e alvarás. Cargas suspeitas de cobre foram encontradas, levantando dúvidas sobre sua origem. Locais sem licença foram fechados, e materiais suspeitos encaminhados à delegacia.