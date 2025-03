Pescadores são cercados por tubarões na Praia da Vila, em Saquarema Visita aconteceu durante uma prática esportiva em alto mar Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/03/2025 - 20h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h00 ) twitter

Pescadores ficaram assustados após serem cercados por tubarões, durante uma prática esportiva, em alto mar, no litoral de Saquarema, no estado do Rio. Confira!