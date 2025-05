Polícia Ambiental apreende arma e pássaros durante operação em Cabo Frio (RJ) A ação, que resultou na prisão de uma pessoa, foi motivada por denúncias de desmatamento e invasão de terras Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h27 ) twitter

Em uma operação conjunta da Polícia Ambiental e da Secretaria de Meio Ambiente em Cabo Frio (RJ), 30 pássaros de diversas espécies foram apreendidos em uma residência no Morro do Telégrafo. A ação, que resultou na prisão de uma pessoa, foi motivada por denúncias de desmatamento e invasão de terras. O proprietário alegou que mantinha os animais por hobby, não para comércio. Os pássaros serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama para avaliação.