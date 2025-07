Polícia Civil realiza operação contra tráfico em Rio das Ostras (RJ) Os envolvidos foram levados à delegacia, com dois permanecendo presos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h10 ) twitter

Durante a operação Asfixia em Rio das Ostras (RJ), a Polícia Civil apreendeu um adolescente e prendeu dois homens envolvidos com o tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Cidade Praiana, onde uma casa era usada para esconder materiais ilícitos. Um suspeito tentou fugir e se desfazer das drogas, mas foi detido. Os envolvidos foram levados à delegacia, com dois permanecendo presos.